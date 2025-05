Lamkel Zé et Saint-Trond, un échec prévisible : le club explique les raisons pour la venue du Camerounais au Stayen

491

Saint-Trond a vécu l'une de ses saisons les plus difficiles en D1A, se sauvant via les Relegation Playoffs. André Pinto, directeur technique du club, est revenu sur cette année compliquée, et sur le dossier Lamkel Zé.

"C'était mon année la plus difficile depuis que je suis ici", confirme André Pinto dans Het Belang Van Limburg. Le STVV s'est finalement maintenu, non sans mal. Durant cette saison, un transfert a surpris tout le monde : celui de Didier Lamkel Zé arrivé en janvier dernier. Le profil du Camerounais ne collait pas vraiment au club trudonnaire, assez sobre et où le collectif prime. Les frasques de Lamkel Zé étaient encore dans les têtes de tous et même en interne, il y avait de sacrés doutes, confirme Pinto. "Nous savions que c'était un risque", reconnaît-il. "Mais lors du mercato hivernal, le marché est très limité, surtout pour des clubs comme le nôtre. Lamkel Zé nous a été proposés et nous avons discuté avec lui à plusieurs reprises. Il était vraiment motivé", assure le directeur technique du STVV. "Nous avons donc décidé de tenter le coup, même si cela ne correspondait pas vraiment à notre approche habituelle". Au début, l'ancien enfant terrible de l'Antwerp a montré son talent, inscrivant 4 buts en 9 matchs, et souvent lors de moments importants. Mais sans surprise, ses frasques habituelles ont repris et il a progressivement été écarté par le staff. André Pinto reste modéré. "Je ne veux pas nécessairement défendre Didier mais c'est un fait : ses buts nous ont aidé à des moments cruciaux", rappelle-t-il. "Finalement, nous sommes restés en D1A et c'est la seule chose qui nous importait".