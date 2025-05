C'est officiel : le staff des Diables Rouges se renforce pour de bon avec le mentor de Thibaut Courtois !

Guy Martens avait rejoint le staff de Rudi Garcia à titre temporaire en début d'année, mais tout le monde souhaitait voir la collaboration continuer. C'est désormais officiel : il restera l'entraîneur des gardiens des Diables.

Guy Martens n'est pas un nom aussi connu du grand public que l'ancien entraîneur des gardiens Erwin Lammens, mais il a en réalité eu un énorme impact sur le football belge. En tant qu'entraîneur et formateur des gardiens du KRC Genk, il a en effet formé d'innombrables grands talents dans le Limbourg.

Sinan Bolat, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt, Mike Penders et, bien sûr, Thibaut Courtois : tous ont été formés par Martens, reconnu comme le meilleur de Belgique dans ce qu'il fait. À l'arrivée de Rudi Garcia, Martens avait déjà intégré le staff à titre temporaire en tant qu'entraîneur des gardiens. Une manoeuvre qui n'a pas servi qu'à plaire à Courtois : son travail est très apprécié du sélectionneur.

Tellement apprécié que Guy Martens restera en poste : l'Union Belge a officialisé ce vendredi qu'il intégrait à titre définitif le staff des Diables Rouges jusqu'en 2026. Un rôle qu'il cumulera avec celui qu'il occupe toujours à Genk.

Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir quelqu’un avec l’expertise et l’expérience de Guy Martens", déclare Rudi Garcia dans le communiqué de la fédération. "Ses connaissances et son vécu représentent une véritable plus-value pour notre groupe de gardiens. En plus, il connaît nos gardiens mieux que quiconque".

Thibaut Courtois en sera bien sûr ravi, mais Martens pourra également retrouver chez les Diables Maarten Vandevoordt, appelé par Rudi Garcia en tant que 3e gardien et qui joue peu du côté de Leipzig.