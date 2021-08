Bundesliga : Odilon Kossounou et le Bayer Leverkusen écrasent le Borussia Mönchengladbach

Opposé au Borussia Mönchengladbach ce samedi, le Bayer Leverkusen, bien aidé par l'ancien Brugeois, Odilon Kossoun, a balayé son adversaire.

Premier succès pour le Bayer Leverkusen. Ce samedi, la formation rouge et noir s'est imposé à domicile, contre le Borussia Mönchengladbach, dans le cadre de la deuxième journée de Bundesliga. Les locaux ont ainsi remporté leur premier match de la saison, après un résultat nul en ouverture.

Le Bayer a d'abord été par le gardien adverse, Yann Sommer, auteur d'un but contre son camp en début de match (3ème). La star de l'Euro, Patrik Schik, a rapidement doublé la mise (8ème). Puis, lors du second acte, Moussa Diaby (55ème) et Nadim Amieri (87ème) ont corsé l'addition. Score final : 4-0.

Un ancien joueur de D1A était présent sur la pelouse : Odilon Kossounou. L'Ivoirien a disputé l'intégralité de la rencontre en défense centrale, aux côtés de Jonathan Tah. Pour rappel, le principal intéressé a rejoint l'Allemagne, le 22 juillet dernier, en provenance du Club de Bruges, contre un montant record.