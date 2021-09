📷 Arthur Theate est bien arrivé à Bologne et prépare la prochaine rencontre

Arthur Theate a donc quitté Ostende. Le défenseur liégeois va disputer cette saison la Serie A après une belle saison du côté des Côtiers. Il a débuté ses entraînements avec Bologne, comme il l'a montré sur ses réseaux sociaux.

Arthur Theate aura disputé 40 rencontres pour Ostende, marquant 5 buts. Il pourrait disputer sa première rencontre ce week-end contre Hellas Vérone. La rencontre se jouera lundi.

First training with my new team! Forza @BfcOfficialPage. 💪🏻❤️💙

Primo allenamento con la mia nuova squadra! Forza @BfcOfficialPage. 💪🏻❤️💙#ForzaBFC #WeAreOne #Mentality pic.twitter.com/NNOibbZOaC