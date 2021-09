Ça chauffe entre Dortmund et le Bayern : "Pour qui se prend-il ?"

Le capitaine du Borussia avait quitté la Mannschaft en plein rassemblement pour cause de blessure.

Marco Reus était titulaire avec Dortmund face au Bayer Leverkusen (victoire 3-4). Pourtant le capitaine avait quitté le rassemblement de la Mannschaft un peu plus tôt pour cause de blessure.

Sa titularisation a ainsi surpris Hasan Salihamidzic, et le directeur technique du Bayern Munich n'a pas hésité à l'évoquer.

En effet, ce dernier a indiqué au micro de Sky90 qu'il trouvait surprenant de quitter l'équipe nationale et de rejouer quelques jours plus tard : "Serge Gnabry avait des problèmes de dos mais il est resté et il a joué. Samedi, il s'est à nouveau blessé et, à cause de cela, il manquera probablement le match de Ligue des champions contre Barcelone."

Cette sortie n'a pas plus au rival qui n'a pas hésité à y répondre, par l'intermédiaire de Michael Zorc : "Salihamidzic devrait s'en tenir au Bayern et se taire sur les questions qui nous concernent. Pour qui se prend-il ?" a répondu son homologue du Borussia Dortmund dans les colonnes de Kicker.