OFFICIEL: Peter Maes n'est plus l'entraîneur du Beerschot !

Pas une surprise au vu des résultats catastrophiques du Beerschot cette saison.

La nomination de Peter Maes au terme de la saison dernière en lieu et place de Will Still avait fait se hausser quelques sourcils. Les méthodes de l'expérimenté mais sévère entraîneur pouvaient-elles fonctionner au sein d'un club qui s'était démarqué, après sa promotion, par le football positif proposé par ses jeunes coachs successifs (Losada et Still) ?

La réponse aura été rapidement non. Le Beerschot est bon dernier de D1A avec un seul petit point pris en 7 rencontres, qui laisse les Rats six unités derrière Malines, Gand et OHL. Le club anversois a annoncé le licenciement de Peter Maes ce mercredi matin. Davy Heymans, adjoint, et Stefan Winters, préparateur physique, quittent également le club. Marc Noë prendra temporairement le groupe en mains en vue du match face à Ostende le week-end prochain.