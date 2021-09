Julian Nagelsmann : "Des évolutions sont nécessaires"

Sur le banc du Bayern depuis cette saison, Julian Nagelsmann souhaite moderniser le football

Dans une interview accordée à TZ Muenchen, Julian Nagelsmann a pointé une évolution dont le football aurait, selon lui, besoin pour se moderniser.

Après une discussion avec Andy Reid, coach de l’équipe de NFL des Kansas City Chiefs, Julian Nagelsmann est tombé amoureux du système d'oreillettes dont sont équipés les joueurs de football américain, et souhaite apporter cette évolution au football : "Le football américain est beaucoup plus avancé technologiquement. Le Quarterback a une oreillette pour entendre son coach, on a absolument besoin de ça. Le foot doit arrêter de se cacher derrière sa tradition et doit se révolutionner"

Nagelsmann ne serait donc pas contre l'idée d'équiper d'une oreillette un joueur de son équipe, pourquoi pas son capitaine et gardien de but Manuel Neuer.

L'entraîneur de 34 ans ne lance pas cette idée sur un coup de tête. Il est bien décidé à faire évoluer les choses: "Un stade est extrêmement bruyant, il n’y a pas de temps mort, seulement la mi-temps pour parler de tactique avec les joueurs. Il faut dire qu’on le veut ! On veut équiper nos maillots pour que les joueurs et les entraîneurs puissent communiquer."

Les oreillettes dans le monde du football, une bonne idée? Le débat est lancé.