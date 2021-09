Lionel Messi absent plus d'un match ?

Souffrant d'une contusion, Lionel Messi est d'ores et déjà forfait pour le déplacement au FC Metz.

Et d'après les informations de L'Equipe, ce pourrait être une absence prolongée pour Leo Messi : le sextuple Ballon d'Or, sorti prématurément par Mauricio Pochettino le week-end passé face à Lyon, souffre d'une contusion osseuse et pourrait manquer non seulement le déplacement au FC Metz mais aussi le match face à Montpellier.

L'idée est évidemment de préparer au mieux le choc en Ligue des Champions face à Manchester City, qui peut déjà s'avérer très important en vue d'une qualification pour les 8es de finale après le partage à Bruges.