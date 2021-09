Sinan Bolat satisfait du point pris à Anderlecht: "Les deux équipes peuvent l'être"

Un partage logique pour Sinan Bolat.

Impuissant sur le penalty de Lior Refaelov, décisif en fin de rencontre sur un centre de Joshua Zirkzee qu'il est allé cueillir au point de penalty, Sinan Bolat n'est pas mécontent avec le point du partage, conquis par les Buffalos à Anderlecht.

Même si les Gantois avaient ouvert le score. "On était bien organisé, on n'a pas donné grand-chose et les deux équipes ont eu quelques occasions. Je pense que tout le monde peut être satisfait avec un point", analyse le portier des Buffalos.

Un partage qui ne fait pourtant pas les affaires des Gantois, toujours coincés à la 14e place du classement, avec huit unités au compteur.