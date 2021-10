Ancelotti est heureux de l'intégration de Camavinga mais: "Il doit progresser"

Le milieu de terrain du Real Madrid s'adapte mais son entraîneur souhaiterait qu'il passe la seconde.

En conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a commenté les débuts réussis du milieu de terrain Eduardo Camavinga (18 ans, 4 apparitions et 1 but en Liga cette saison) sous les couleurs des Merengue. Forcément satisfait de l’apport de l'international français, le technicien français sent encore une marge de progression.

"Il s'est très bien intégré, il a une très bonne personnalité et de grosses qualités. Mais il doit progresser. Dans le positionnement par exemple, il peut encore mieux faire. Mais c'est normal, il est très jeune. Il a de grandes qualités, il a redonné de l'énergie à l'équipe et c'est une bonne chose", a assuré le Mister. L’ancien Rennais appréciera.