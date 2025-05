La révélation de la saison, actuellement en prêt en Pro League, pourrait rester en Belgique la saison prochaine

Prêté par Tottenham à Westerlo, Luka Vuskovic va retourner à Londres cet été, mais pourrait ne pas y recevoir sa chance. Fera-t-il son retour en Jupiler Pro League ?

Il y a un peu moins d'un an, Westerlo avait de grandes ambitions et espérait jouer les trouble-fêtes dans la course aux Champions Play-Offs. La réalité a été différente, et le club n'a pas su se mêler à la course à la sixième place.

Les Campinois avaient pourtant recruté plusieurs talents, dont Luka Vuskovic, défenseur central croate de 18 ans formé au Hajduk Split, acheté par Tottenham et prêté à Westerlo cette saison.

Le jeune joueur, acheté 11 millions d'euros par les Spurs, a immédiatement impressionné sur nos pelouses et a notamment inscrit l'un des buts de la saison, d'une splendide retournée, lors de la dernière journée de l'année civile au Club de Bruges.

Prêté pour une saison à Westerlo, Luka Vuskovic fera donc son retour à Tottenham, récent vainqueur de l'Europa League, cet été, mais n'aura aucune certitude de temps de jeu, compte tenu de la concurrence. Dans un entretien accordé au média croate Nova TV, il s'est exprimé quant à son avenir et n'a pas écarté un nouveau prêt.

"S'ils veulent me garder, je resterai. Mais ils ont déjà beaucoup de bons défenseurs, je ne sais pas combien de temps de jeu j'aurai alors. Peut-être qu'un nouveau prêt serait une bonne chose." Fera-t-il son retour dans un autre club de Pro League la saison prochaine ? Ce n'est pas totalement impossible.