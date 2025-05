L'incroyable record que l'Union Saint-Gilloise peut battre ce dimanche en cas de victoire

L'Union SG semble cette saison réellement sur la voie du titre. Leur bilan est tout simplement fantastique, et si les Bruxellois battent La Gantoise, un record sera également battu avec un bilan de 28 points sur 30.

Jusqu'à présent, l'Union SG affiche un bilan phénoménal de 25 sur 27 en Champions' Playoffs Les points qui étaient si précieux et perdus de manière inutile lors des saisons précédentes ont maintenant été récoltés (jusqu'à présent).

Record de 28 sur 30

Si l'Union gagne contre La Gantoise, elle battra immédiatement un record. Celui de Standard lors des play-offs 2010-2011. Les Rouches avaient alors réalisé une campagne exceptionnelle, avec 26 points sur 30.

Avec 28 points sur 30, l'Union serait championne, alors qu'une égalité de 26 points sur 30 pourrait encore laisser la porte ouverte à un faux pas. Ces dernières années, plusieurs équipes ont réussi à inscrire de très bons chiffres.

Plus de points en play-offs qu'en saison régulière

Ainsi, l'année dernière, le Club de Bruges avait obtenu 24 points sur 30 – et si les Brugeois battent l'Antwerp lors de la dernière journée, ils auront 25 points sur 30 cette saison. Anderlecht avait aussi enregistré un 24 points sur 30 (2009-2010), et plusieurs saisons ont vu des totalisations de 22, 21 et 20 points – comme pour La Gantoise lors de son année de champion.

Fait surprenant : les Bruxellois ont entamé les play-offs avec 27,5 points – arrondis à la hausse. Ainsi, ils peuvent accumuler plus de points durant les play-offs que durant les 30 premières journées de la saison en prenant en compte les points qui ont été divisés.