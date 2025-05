"Je serai plus nerveux que ceux sur le terrain" : absent face à La Gantoise ce dimanche, Kevin Mac Allister se confie

Alors qu'il a disputé du temps de jeu dans chacun des matchs de l'Union Saint-Gilloise en Champions' Playoffs, Kevin Mac Allister devra rester en tribune pour la rencontre décisive de ce dimanche contre La Gantoise. Le défenseur reste confiant malgré tout.

Kevin Mac Allister est suspendu suite à son carton jaune reçu lors de la victoire des Unionistes contre l'Antwerp le weekend dernier. L'arbitre Jasper Vergoote avait décidé de le sanctionner après un contact avec Gyrano Kerk.

Une décision qui le frustre : "Si j’avais frappé quelqu’un par l’arrière, j’aurais accepté la sentence. Mais là, ce n’était pas une carte claire. Il m’a répondu qu’il ne savait pas que j’étais menacé… De mon côté, j’étais en congé à partir de ce moment-là."

"Je pense que je serai plus nerveux que ceux sur le terrain," avance le frère de la star de Liverpool au micro de Sudinfo. "Car quand tu es sur la pelouse, tu n’as pas le temps de penser. Tu suis juste le plan de jeu et tu fais de ton mieux. De l’extérieur, tu souffres toujours plus."

Kevin Mac Allister est confiant

Le défenseur accorde une pleine confiance envers ses coéquipiers : "Pour être honnête, je suis déçu évidemment. Mais je sais que l’équipe fera le job. Car quand on regarde les défenseurs, que ce soit Ross Sykes, Fedde Leysen ou les autres, ils ont toujours bien fait les choses. Je reste calme."

Le groupe de l'Union Saint-Gilloise vit actuellement une semaine particulière. Une victoire seulement pourrait assurer de récompenser le travail effectué : "On sait qu’on est très près du titre. Il nous reste un match pour accomplir quelque chose de très important. Personnellement, je n’ai jamais été aussi proche d’une telle chose dans ma vie. Car la saison dernière, même si on s’était battu pour le titre jusqu’à la dernière journée, on dépendait toujours du résultat de Bruges."