🎥 La bicyclette de Vincent Kompany à l'entraînement avec Anderlecht

En l'absence de nombreux internationaux, Vincent Kompany a rechaussé les crampons pour une séance d'entraßnement ... et prouvé qu'il avait encore du football !

Après un duel inégal avec le jeune Enock Agyei (16 ans), habituellement en U21 mais qui a profité de l'absence de nombreux internationaux pour s'entraîner avec l'équipe A, Vincent Kompany a trouvé les filets d'une belle bicyclette qui lui a visiblement fait plaisir. "Still got it", commente le RSC Anderlecht sur son compte Instagram ...