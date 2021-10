Une légende anglaise pour entraîner Newcastle ?

Racheté par un fonds d'investissement saoudien, le club du nord de l'Angleterre dispose de très grosses ambitions et compte retrouver les sommets de la Premier League.

Steve Bruce devrait très bientôt être remercié par Newcastle afin de mettre la main sur un technicien plus huppé pour incarner le nouveau projet des Magpies. Et l''actuel 19e du championnat d'Angleterre pense très sérieusement à Frank Lampard, libre depuis la fin de son aventure avec Chelsea en janvier dernier, selon les informations de The Sun et du Daily Telegraph.

Pour rappel, le nom d'Antonio Conte a également circulé ces derniers jours, mais l'ancien coach de l'Inter Milan ne serait pas forcément séduit par cette opportunité.