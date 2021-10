Roberto Martinez s'exprime sur le FC Barcelone

Le nom du sélectionneur des Diables Rouges est encore cité du côté du Barça.

Conforté à son poste de sélectionneur de la Belgique malgré l'échec lors du Final 4 de la Ligue des Nations, Roberto Martinez semble bien parti pour mener les Diables Rouges au moins jusqu'à la Coupe du monde 2022. Avant de reprendre un club et potentiellement le FC Barcelone où son nom circule depuis plusieurs semaines ? Le technicien espagnol a livré un nouveau démenti très clair.

"Cela a représenté une période difficile, car j'ai pu donner l'impression de ne pas vouloir répondre, mais la vérité, c'est surtout qu'ils (les dirigeants blaugrana, ndlr) ne m'ont jamais contacté. On sait comment fonctionnent les rumeurs avec les entraîneurs. Et il n'y a rien de plus qu'une telle anecdote qui puisse me servir pour commencer la journée avec le sourire", a assuré l'ancien entraîneur d'Everton lors d'un entretien avec la Cadena SER.