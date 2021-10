🎥 Autre phase litigieuse du week-end: Courtrai aurait dû obtenir un penalty à Bruges

Frank De Bleeckere a eu pas mal de travail dans son débriefing du week-end.

Frank De Bleeckere a eu pas mal de travail dans son débriefing du week-end. Il est notamment revenu sur le hors-jeu de Denis Dragus avec le Standard contre OHL, et sur le penalty accordé à Christian Kouamé et Anderlecht à Saint-Trond, il évoque également la phase litigieuse du premier match du week-end entre Bruges et Courtrai.

Badamosi, accroché par N'Soki dans le rectangle n'avait pas bénéficié d'un penalty. Une erreur pour le Département Arbitrage. "Le Professional Refereeing Department n'est pas d'accord avec cette décision et considère que le joueur du Club de Bruges Stanley Nsoki a touché l'attaquant de Courtrai à l'arrière du pied. Voici pourquoi un penalty et une intervention du VAR sont attendus."