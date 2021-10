Sterling absent de dernière minute du groupe de Manchester City à Brighton

Alors qu'il était à la base dans le groupe de Pep Guardiola pour se déplacer à Brighton, Raheem Sterling ne figure finalement pas sur la feuille de match. L'international anglais souffre en effet du dos et est ménagé préventivement.

Autre petite surprise, Kevin De Bruyne est également ménagé et débutera la rencontre sur le banc.

Your City XI to battle Brighton! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Foden, Grealish



SUBS | Steffen, Stones, Ake, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez, Edozie, Palmer



⚽️ @HaysTechnology #ManCity pic.twitter.com/GuaVScc1Xu