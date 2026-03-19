Courtisé par les plus grands, Konstantinos Karetsas réagit... et Genk fixe son prix

Konstantinos Karetsas affiche calme et confiance avant le choc face à Fribourg ce jeudi soir en Europa League.

L'intérêt des grands clubs européens ne cesse de grandir pour Konstantinos Karetsas. Des noms comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Chelsea, le PSG ou le Real Madrid reviennent régulièrement. Pourtant, le joueur est très calme face à toutes ces rumeurs. "Je n’aime pas lire tout ça. Et ça ne m'intéresse pas", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Ses performances en Europe ne font que renforcer sa réputation. Avec deux buts et quatre passes décisives en dix matchs, il montre son importance sur la scène internationale. "En Europe, j'ai plus d'espace. En Belgique, il y a souvent deux ou trois joueurs sur moi, donc je dois plus réfléchir. Oui, je préfère jouer en Europe."

Genk réclame 45 millions d’euros pour Kos Karetsas

Le club a fixé son prix à environ 45 millions d'euros, ce qui pourrait en faire l'un des transferts les plus chers de l'histoire du championnat belge. "C’est comme ça que fonctionne le marché, non ? Pour moi, ça ne change rien."

Le milieu de terrain veut continuer à progresser et garder une vie normale. "Je veux me concentrer sur mon travail. Tant que je continue à m'améliorer et à performer, tout va bien. Le reste, c'est virtuel."

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Karetsas sait que les grands clubs le suivent, mais il ne se presse pas. Il veut bien jouer avec Genk en Europe et aller le plus loin possible.