Le dernier représentant belge en Europe : Genk joue gros à Fribourg

Genk joue sa qualification ce jeudi à Fribourg. Après le 1-0 de l'aller, les Limbourgeois veulent rejoindre les quarts de finale.

Genk joue sa saison européenne ce jeudi soir. Les Limbourgeois se déplacent à Fribourg pour le match retour des huitièmes de finale d'Europa League, avec un léger avantage après leur victoire 1-0 à l'aller.

Égaler la saison 2016-2017

L'enjeu est important pour le club, qui n'a plus atteint les quarts de finale de la compétition depuis la saison 2016-2017. À l’époque, Genk avait marqué les esprits en éliminant La Gantoise.

Mais la tâche s'annonce compliquée. Fribourg est solide à domicile et n'a pas perdu sur sa pelouse en compétition européenne cette saison. Et Genk peut s'appuyer sur sa solidité à l'extérieur, avec quatre victoires pour une seule défaite cette saison.

Genk devra s'accrocher

Joris Kayembe s'attend à un combat, comme il l'a expliqué à la RTBF. "On appréhende bien cette période. On a gagné le match aller contre Fribourg. On a gagné le derby. On sait qu'il nous reste deux matches très importants. Et on va tout faire pour aller chercher des bons résultats."

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Le joueur genkois y croit. "On s’attend à une grosse ambiance et à un gros pressing en première mi-temps. Un quart de finale ? Ça serait quelque chose de très beau pour nous tous. On veut tous passer et on sent que c'est possible. On va tout faire pour y rester et continuer cette aventure qui est très belle." a conlu le latéral gauche.