Un retour en Belgique ? Anthony Moris laisse planer le doute sur son avenir

Anthony Moris pourrait quitter l'Arabie saoudite. Le gardien luxembourgeois évoque son avenir et n'exclut pas un départ.

Anthony Moris poursuit son aventure en Arabie saoudite, où il a signé l'été dernier après son départ de l'Union Saint-Gilloise. Un nouveau défi pour le gardien luxembourgeois.

Mais son avenir est incertain. Sous contrat pour une saison de plus avec Al-Khaleej, Moris n'est pas sûr d’aller au bout. Le contexte dans la région pourrait influencer sa décision.

"Je ne peux pas vivre tout seul en Arabie saoudite. C'est clair que si on ne se sent pas en sécurité dans le pays, ça pourrait remettre en cause la deuxième année. Mais à l'heure actuelle, c'est trop tôt que pour le savoir." a t-il déclaré pour le journal Le Soir.

Un retour en Belgique ?

Le gardien insiste sur son état d'esprit et ses motivations. "Je suis un homme de projets avant tout. Il faudrait voir le projet qui pourrait m'intéresser. Ici, on a fait le choix de quitter la Belgique pour découvrir autre chose : une autre culture, un autre pays, une autre religion."

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Une chose est sûre, toutes les options sont ouvertes. "On a vécu au soleil. Ce serait compliqué de revenir en Belgique mais ça dépendra du projet au moment même."