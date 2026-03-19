Un retour en Belgique ? Anthony Moris laisse planer le doute sur son avenir

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un retour en Belgique ? Anthony Moris laisse planer le doute sur son avenir

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anthony Moris pourrait quitter l'Arabie saoudite. Le gardien luxembourgeois évoque son avenir et n'exclut pas un départ.

Anthony Moris poursuit son aventure en Arabie saoudite, où il a signé l'été dernier après son départ de l'Union Saint-Gilloise. Un nouveau défi pour le gardien luxembourgeois.

Mais son avenir est incertain. Sous contrat pour une saison de plus avec Al-Khaleej, Moris n'est pas sûr d’aller au bout. Le contexte dans la région pourrait influencer sa décision.

"Je ne peux pas vivre tout seul en Arabie saoudite. C'est clair que si on ne se sent pas en sécurité dans le pays, ça pourrait remettre en cause la deuxième année. Mais à l'heure actuelle, c'est trop tôt que pour le savoir." a t-il déclaré pour le journal Le Soir.

Un retour en Belgique ?

Le gardien insiste sur son état d'esprit et ses motivations. "Je suis un homme de projets avant tout. Il faudrait voir le projet qui pourrait m'intéresser. Ici, on a fait le choix de quitter la Belgique pour découvrir autre chose : une autre culture, un autre pays, une autre religion."

Lire aussi… "Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre
Une chose est sûre, toutes les options sont ouvertes. "On a vécu au soleil. Ce serait compliqué de revenir en Belgique mais ça dépendra du projet au moment même."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Union SG
Al Khaleej Saihat
Anthony Moris

Plus de news

"Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre

"Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre

09:30
L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

11:20
Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

11:00
Courtisé par les plus grands, Konstantinos Karetsas réagit... et Genk fixe son prix

Courtisé par les plus grands, Konstantinos Karetsas réagit... et Genk fixe son prix

10:30
Le dernier représentant belge en Europe : Genk joue gros à Fribourg

Le dernier représentant belge en Europe : Genk joue gros à Fribourg

10:00
Du noyau B au onze de départ ? Jérémy Taravel obligé de revoir ses plans

Du noyau B au onze de départ ? Jérémy Taravel obligé de revoir ses plans

08:30
1
Le Bayern Munich prêt à défier le Real Madrid : Vincent Kompany donne le ton

Le Bayern Munich prêt à défier le Real Madrid : Vincent Kompany donne le ton

08:00
Le Bayern Munich provoque déjà le Real Madrid : les hostilités sont lancées

Le Bayern Munich provoque déjà le Real Madrid : les hostilités sont lancées

07:40
📷 Horreur à Anfield : Noa Lang évacué après une terrible blessure à la main

📷 Horreur à Anfield : Noa Lang évacué après une terrible blessure à la main

07:20
Italie, Angleterre, Allemagne ou... Belgique ? Nicolo Tresoldi va devoir faire un choix

Italie, Angleterre, Allemagne ou... Belgique ? Nicolo Tresoldi va devoir faire un choix

07:00
Liverpool cartonne face à Galatasaray, l'Atlético tremble mais passe : les affiches des quarts sont connues

Liverpool cartonne face à Galatasaray, l'Atlético tremble mais passe : les affiches des quarts sont connues

23:30
Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

23:00
Fin du cauchemar pour Lois Openda ? Domenico Tedesco voudrait relancer l'attaquant belge

Fin du cauchemar pour Lois Openda ? Domenico Tedesco voudrait relancer l'attaquant belge

22:00
Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

21:40
Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

21:20
160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

21:00
Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

20:40
1
Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

20:20
400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

20:00
Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

19:30
"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

19:00
Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

18:30
1
La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

18:00
3
Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

17:30
La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

17:00
Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

16:15
"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

16:00
3
Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

15:30
Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

15:00
Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais... Analyse

Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais...

14:40
3
Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

14:20
🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

14:00
Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

13:40
La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

13:06
Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

13:00
Le successeur d'Ivan Leko est-il connu ? "Je ne veux pas me projeter"

Le successeur d'Ivan Leko est-il connu ? "Je ne veux pas me projeter"

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 22/03 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 22/03 KV Malines KV Malines
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved