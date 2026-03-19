"Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre

Anthony Moris a vu des missiles et des explosions depuis chez lui en Arabie saoudite. L'ancien gardien de l'Union raconte les premiers jours de guerre.

L'été dernier, Anthony Moris avait quitté l'Union Saint-Gilloise pour tenter une nouvelle aventure en Arabie saoudite, du côté d'Al-Khaleej. Un choix de vie autant que de carrière pour le gardien luxembourgeois, parti découvrir un autre environnement.

De retour en Europe pour disputer la Ligue des Nations avec le Luxembourg, il s'est confié au journal Le Soir. Moris a raconté ce qu'il a vécu sur place, en évoquant la guerre au Moyen-Orient.

L'horreur de la guerre

"On avait vue sur Bahreïn. Lorsque ça a commencé, on voyait des missiles, des drones, des explosions dans les airs", explique-t-il. La nuit, les bruits étaient plus marquants. "On entendait des interceptions, de grosses détonations. On les ressentait. C'était très impressionnant à vivre."

Une situation difficile à gérer au quotidien, surtout pour ses proches. "C'était compliqué, surtout pour ma femme, qui est bien consciente de la situation. Ils ont juste fermé l'école des enfants par précaution, car ils savent que c'est une école internationale", a expliqué l'ancien de l'Union.

De retour en Belgique

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Malgré ce contexte particulier, Anthony Moris a enchaîné sans perdre de temps. "J'ai joué ce samedi. Et j'ai décollé dans la nuit directement après le match depuis l'aéroport de Riyad. On a transité par Istanbul. Tout s'est bien passé. On était en Belgique dimanche", a conclu le gardien de but.