Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

Liverpool a battu Galatasaray 4-0, mais Noa Lang s'est gravement blessé et a dû être évacué sur civière avant d'être opéré.

Le suspense n'a pas duré longtemps sur la pelouse de Liverpool. Après avoir chuté à l'aller, les hommes d'Arne Slot ont balayé Galatasaray 4-0 lors du match retour de huitième de finale de Ligue des champions.

Très grosse blessure à la main

Au-delà de la victoire des Reds, la soirée a été marquée par la grave blessure de Noa Lang. Entré en jeu après la pause, l'ancien ailier du Club de Bruges a violemment heurté les panneaux publicitaires et s'est retrouvé au sol.

Le staff médical a compris que la blessure était sérieuse. Lang se tenait la main, en grande souffrance, et ses coéquipiers ainsi que plusieurs joueurs adverses se sont rapprochés, visiblement inquiets.

Le Néerlandais a quitté la pelouse sur civière, sous les applaudissements d'Anfield. Quelques heures plus tard, Galatasaray a donné des nouvelles.

Des nouvelles du joueur

Noa Lang a été opéré avec succès à Liverpool pour une profonde coupure au pouce droit. Le joueur de Galatasaray a partagé une photo après l'opération. Il va bien et a écrit sur Instagram : "ça arrive".



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