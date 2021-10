Rebondissement dans le dossier Solskjaer ?

Partira, partira pas ? L'avenir du Norvégien à la tête de Manchester United reste très flou...

La presse anglais s'affole depuis dimanche après la lourde défaite de Manchester United contre Liverpool (0-5). L'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer semblait se dessiner en pointillés mais le Norvégien pourrait finalement rester à son poste.

Selon Sky Sports, la direction des Red Devils (dont Sir Alex Ferguson) seraient d'avis de laisser une dernière chance à Solskjaer alors que le nom d'Antonio Conte ressortait de plus en plus. Les prochains jours s'annoncent décisifs à Old Trafford.