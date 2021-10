Nationale 1: le RFC Liège lâche des plumes, malgré un nouveau but de Jérémy Perbet

Liège avait ouvert le score après 25 secondes, mais ça n'a pas suffi.

Coup d'arrêt pour le RFC Liège en Nationale 1. Une semaine après une belle victoire contre Heist, les Sang et Marine avaient pourtant pris un excellent départ sur la pelouse de Winkel, grâce à Jérémy Perbet qui a ouvert le score après 25 secondes, mais Van De Velde a égalisé en début de seconde période et le marquoir n'a plus évolué ensuite (1-1).

Dans les autres duels de l'après-midi, l'Olympic Charleroi s'est imposé avec la manière à Visé (1-3), La Louvière Centre s'est imposée sur la pelouse du RFC Knokke (0-1) et les Francs Borains ont dominé Rupel Boom.

Au classement, Liège (15 points) conserve la tête avec un point d'avance sur THES Sport, les Francs Borains et le Patro Eisden (14), mais le Patro a un match de retard. L'Olympic grimpe à la cinquième place et l'UR La Louvière Centre et Rupel Boom se partagent la dernière place avec quatre unités.