On reste positifs du côté du Cercle malgré les difficultés : "Les choses ne peuvent qu'aller mieux"

Les Groen & Zwart restent sur une triste série de 1 sur 15 après la défaite contre l'Antwerp.

Malgré cette période compliquée, Hannes Van der Bruggen ne voit aucune raison de paniquer pour l'instant : "Nous avons surtout besoin de points maintenant", a déclaré le Brugeois à Het Nieuwsblad.

"Prendre 1 sur 15, c'est vraiment peu, c'est même dramatique mais au vu de notre jeu, nous méritions au moins six ou sept points de plus. Cela me rappelle mon premier mois ici au Cercle, où nous avons également perdu à plusieurs reprises", poursuit le médian.

Le Cercle reste bloqué à l'avant-dernière place au classement de JPL, mais Van der Bruggen s'attend à ce que les choses s'améliorent prochainement : "Avec le niveau auquel nous jouons, les choses ne peuvent qu'aller mieux."

Le match de dimanche ne sera pas un cadeau pour le Cercle qui se rendra à Genk. Mais ceux-ci pourraient profiter de la fatigue des Limbourgeois liée à l'Europa League.