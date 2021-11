Robert Berić (ex-Anderlecht) est désormais libre de tout contrat

Le buteur était arrivé en prêt chez les Mauves durant l'été 2017, mais n'était pas parvenu à convaincre le club bruxellois. Six mois plus tard et six apparitions sous le maillot des 'Mauve et Blanc' dont une seule titularisation, Berić retrait à Saint-Étienne.

Après deux ans au Fire de Chicago en MLS, Robert Berić a annoncé sur son compte Instagram qu'il quittait le club. L'international slovène a inscrit huit buts pour deux passes décisives en 33 matchs de championnat. Il avait rejoint la franchise américaine en provenance de Saint-Étienne pour deux millions d'euros. Chicago a terminé loin de la course aux play-offs, en terminant douzième sur quatorze de la conférence Est. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Berić (@r.beric91)