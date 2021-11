Amicaux : Zulte tient Lens en échec

Dans le contexte de cette trêve internationale, Zulte - Waregem rencontrait en amical le RC Lens, actuel deuxième du championnat de France. Menés 3-0 à la mi-temps, les hommes de Francky Dury ont réussi à inverser la tendance.

Zulte-Waregem, qui se déplacait au centre d'entrainement du club lensois, subissait la domination des Sang et Or, et encaissait trois buts des oeuvres de Florian Sotoca (5e), Cheick Doucouré (20e) et Corentin Jean (38e).

Le tacticien lensois Franck Haise, qui avait quasiment aligné son équipe-type dans le cadre de cet amical, décidait de faire tourner son effectif en seconde mi-temps. L'Essevee remontait sur le terrain en affichant un bien meilleur visage et parvenait à remonter l'écart au score via Zinho Gano et Jean-Luc Dompé par deux fois.

Un mini-exploit pour le club flandrien, qui pointe actuellement à la 15e place du classement de Pro League.