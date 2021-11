Ligue 1 : Matz Sels et Wout Faes se quittent dos-à-dos, Lens corrigé en Bretagne, nul spectaculaire pour le FC Metz

La 14e journée de Ligue 1 a offert pas mal de rencontres spectaculaires cet après-midi.

Strasbourg - Reims

Matz Sels (titulaire) et le Racing accueillaient le Stade de Reims de Wout Faes (titulaire), toujours privé de Thomas Foket. Ekitike (22e) permettait aux visiteurs de prendre les devants dans la partie. Bellegarde dans les derniers instants de la partie permet à Strasbroug d'éviter la défaite et d'accrocher un point presque inespéré.

🏁 Longtemps mis en échec, le Racing aura eu le mérite d'y croire jusqu'au bout pour arracher un point sur un bijou de @Bellegarde_Jr !



Et encore merci pour l'ambiance !#RCSASDR (1-1) pic.twitter.com/w2kCemgqx5 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 21, 2021

Metz - Bordeaux

Duel de mal classés entre la lanterne rouge et des Girondins 18e. Elis (17e) et Oudin (39e) mettaient les visiteurs en orbite, avant que de Préville (45e) ne relance Metz. Après le repos, Nguette égalisait (51e) mais Oudin (65e) redonnait rapidement l'avantage aux visiteurs. Metz, pourtant réduit à dix, ne lâchait rien et Nguette (70e) égalisait à nouveau.

#FCMFCGB [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ]



⏱ Ce match au scénario fou prend fin !



Réduits à dix en seconde période, et menés au score à deux reprises, les Grenats obtiennent le point du nul face aux @girondins.



3️⃣ - 3️⃣ pic.twitter.com/CBXGTdIAMO — Fc Metz ☨ (@FCMetz) November 21, 2021

Brest - Lens

Les Sang é Or ont été lourdement corrigés à Brest où Mounié (3e), Chardonnet (13e), Faivre (33e) et Le Douaron (69e) offrent une victoire spectaculaire aux Bretons.

Angers - Lorient

Mangani sur penalty (1-0, 68e)

Troyes - Saint-Etienne

Trauco (0-1, 60e)