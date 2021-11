Kevin Mirallas s'entraîne avec le Standard de Liège

Le Liégeois, sans club depuis son départ de Gaziantep en Turquie à l'été dernier, est de retour au matricule 16, mais pour y entretenir sa condition physique.

Kevin Mirallas entretient sa condition physique avec les Espoirs du Standard de Liège, selon nos confrères de Sudpresse. L'ancien Diable Rouge s’entraîne depuis environ un mois avec l’effectif dirigé par Geoffrey Valenne.

La saison dernière, l'attaquant avait disputé 31 matchs pour le Gaziantep FK, inscrivant 7 buts et délivrant 6 passes décisives. Libre de tout contrat depuis cet été, l'ancien joueur d'Everton et de l'Olympiakos attend un nouveau défi. Le Liégeois n'a jamais caché son désir de revenir chez les Rouches, là où il a effectué toute sa formation et dont il fréquente les tribunes depuis tout petit. Affaire à suivre...