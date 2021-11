Jules Van Cleemput de retour pour la réception d'Anderlecht

Absent pour les deux dernières sorties du Sporting, le défenseur fait son retour dans le groupe carolo.

Bonne nouvelle pour Edward Still et le Sporting de Charleroi: Jules Van Cleemput est à nouveau bon pour le service. Blessé à la cheville, l'ancien Malinois avait manqué les déplacements à l'Union et au Cercle de Bruges, il fait son retour dans la sélection.

C'est Valentine Ozornwafor qui fait les frais de son retour. Comme le jeune Fabio Ferraro, le défenseur nigérian ne fait pas partie de la sélection d'Edward Still, contrairement à la semaine dernière.