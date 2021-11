Nouveau record prestigieux pour Karim Benzema

Karim Benzema a marqué son 361e but de sa carrière, mais il est également devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club, dépassant Thierry Henry, qui culminait à 360 buts toutes compétitions confondues.

L'international tricolore (94 sélections, 36 buts) a d'ailleurs réagi sur ses réseaux sociaux. "Belle bataille de la part de l'équipe : Fier d'être devenu le meilleur attaquant français de l'histoire..."

Le prochain objectif sera le même record, mais cumulant cette fois-ci club et sélection, toujours détenu par Henry (411 buts), bien aidé par ses 51 réalisations chez les Bleus. KB9 en est à 397 et il lui reste à planter 14 buts.

𝗡𝗶𝗰𝗲 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗺 ! ⚔️ Proud to have become the best French striker in the history… 🙏🏼⚽️🌟 #Nueve #Vamonos #Alhamdulillah pic.twitter.com/fFJsOIZW8N