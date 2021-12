Ballon d'Or: Guardiola et Klopp, deux visions opposées

Les coachs de City et Liverpool ont été interrogés sur l'attribution du Ballon d'Or et ils ne partagent pas le même avis.

Entraîneurs de deux des plus grands clubs du monde, Pep Guardiola et Jurgen Klopp étaient forcément intéressés par l'attribution du Ballon d'Or, lundi soir. Et ils ne partagent pas le même point de vue sur le verdict.

"On ne peut jamais dire que c'est injuste si Lionel Messi gagne le Ballon d'Or. Il est juste trop fort. Il fait le show; c'est un gars qui rend le foot encore plus amusant", estime Pep Guardiola qui a eu l'occasion d'entraîner l'Argentin à Barcelone, mais aussi le Polonais à Munich.

"On peut toujours le donner à Messi, mais si Robert Lewandowski ne le gagne pas cette année, alors il ne l'aura jamais", estime de son côté Jürgen Klopp, qui ne comprend pas non plus pourquoi Mo Salah n'occupe que la septième place au classement final du scrutin.