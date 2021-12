Bundesliga : Wolfsbourg et ses Belges trébuchent à l'extérieur, un quadruplé de Patrik Schick permet au Bayer Leverkusen d'atomiser Greuther Furth

En attendant le Klassiker opposant le Borussia Dortmund au Bayern Munich ce samedi (18h30), la 14ème journée de Bundesliga se poursuivait avec cinq rencontres.

Arminia Bielefeld-Cologne 1-1

Oezcan a ouvert le score pour les visiteurs (17e) mais les locaux reviendront dans la partie via Lasme (59e).

Augsbourg-Bochum 2-3

Gregoritsch (57e) et Caligiuri (pen 86e) ; Polter (23e et 45e+2) et Holtman (40e)

Bayer Leverkusen-Greuther Furth 7-1

Le carton du jour est à mettre au crédit du Bayer Leverkusen, qui a roulé sur Greuther Fürth (7-1) grâce notamment à un quadruplé de Patrik Schick (49e, 69e, 74e et 76e) en près de 25 minutes, en seconde période. Adli (12e), Taspoba (17e) et Hincapie (45e) avaient marqué en première période tandis que Dudziak avait réduit le score côté visiteurs (33e). en Le Bayer met la pression sur le duo de tête grâce à cette deuxième victoire de rang. Greuther Fürth, toujours à la recherche de sa première victoire de l'année, se complique encore un peu plus la tâche dans son objectif maintien.

Hoffenheim-Eintracht Francfort 3-2

Hoffenheim a lui repris sa place dans le top 4, occupée provisoirement par l'Union Berlin, après son succès d'une courte tête contre l'Eintracht Francfort (3-2). Seulement 5 unités séparent Hoffenheim (4ème) de Francfort (13ème).

Geiger (24e), Rutter (30e) et Samassekou (59e) ; Santos Borre (15e) et Paciencia (72e)

Mayence-Wolfsbourg 3-0

Lukebakio, Vranckx et Nmecha étaient alignés d'entrée de jeu du côté des visiteurs. Bornauw est quant à lui monter après la pause (46e). Aucun round d'observation puisque les locaux ouvriront la marque très rapidement via Burkardt (2e) avant que Stach ne double la mise deux minutes plus tard (4e). En fin de rencontre, Lacroix marquera contre son camp (90e), 3-0. Ce 6ème succès de l'année permet à Mayence de dépasser son adversaire du jour au classement.