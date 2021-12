Le KVO renverse Eupen et se donne de l'air, le Cercle enchaîne à Courtrai

Mauvaise soirée pour les Pandas à la Côte, première réussie en Pro League pour Dominik Thalhammer avec le Cercle.

Après une qualification renversante en Coupe de Belgique contre Zulte Waregem, l'AS Eupen se déplaçait à Ostende avec l'espoir d'enfin prendre trois points en championnat. Et ça en a longtemps pris le chemin: Smail Prevljak a ouvert le score et les Pandas ont mené pendant plus d'une heure.

Ostende se donne de l'air

Mais le KVO a dominé la partie et a finalement été récompensé en fin de rencontre. Makhtar Gueye a égalisé à la 74e minute de jeu et Nick Bätzner a permis au KVO de passer devant à quelques minutes du coup de sifflet final. Une victoire précieuse pour le KVO (2-1), qui grimpe à la 12e place et s'éloigne de la zone rouge. Eupen pointe toujours à la huitième place.

Le Cercle met la pression sur le Beerschot

Dans l'autre rencontre du début de soirée, c'est le Cercle qui s'est imposé sur la pelouse du KV Courtrai (0-2), grâce à un doublé de Rabbi Matondo. Tombeur de Malines le week-end dernier, le Cercle aligne un deuxième succès de rang en championnat et prend provisoirement sept points d'avance sur le Beerschot, lanterne rouge, qui affronte l'Antwerp dimanche.