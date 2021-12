François Fornieri : "Venanzi doit quitter le Standard"

L'homme d'affaires liégeois semble toujours prêt à investir du côté de Sclessin mais ne semble pas être prêt à collaborer avec Bruno Venanzi.

le Standard vit actuellement une sacrée zone de turbulence. Le club liégeois, en proie à une muvaise situation financière, vit également une crise sur le plan sportif. Dernièrement, le club de supporters des Ultras Infernos a récemment appelé au boycott du duo Bruno Venanzi-Alexandre Grosjean.

Dans l'ombre, un homme semble très intéressé à l'idée de vouloir investir au Standard. Interrogé par Sudinfo, l'homme d'affaires François Fornieri a réaffirmé son désir d'intégrer le projet liégeois, lui qui était proche de le rejoindre avant que l'affaire ne tombe à l'eau : "Je reste disponible pour le Standard. Bruno Venanzi sait très bien ce que je veux : devenir uniquement actionnaire du club et non pas CEO ou encore président. De son côté, il doit prendre ses responsabilités et partir", a-t-il déclaré.

Fornieri a également déclaré qu'il était prêt à faire revenir un ancien de la maison : "Il est clair que je ne viendrai pas sans Luciano D'Onofrio à mes côtés." Des mots qui auront sans doute de quoi intéresser les supporters rouches.