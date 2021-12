Le Beerschot porte plainte suite aux violences policières lors du derby d'Anvers !

Lors du derby entre le Beerschot et l'Antwerp, plusieurs supporters anversois ont pris à partie le kop adverse, participant aux événements qui ont amené la Pro League à décider d'une interdiction de déplacement pour les journées à venir.

Le Beerschot avait déjà communiqué à ce sujet, s'excusant auprès des diverses parties incriminées, mais a visiblement décidé de riposter désormais : le club anversois a publié un nouveau (et dernier, assure-t-il) communiqué au sujet des événements du derby de la ville. "Toute forme d'agression envers les supporters visiteurs a été fermement condamnée. Tout le support visuel nécessaire a été demandé et il y a eu une réunion avec les différents groupes de supporters pour discuter de tout en profondeur", entame le communiqué.

"Les images et les divers témoignages sont inquiétants (...) De nombreuses personnes nous ont rapporté avoir été bouleversées non seulement par l'action individuelle du lanceur de fusée (qui lança un engin pyrotechnique vers le kop de l'Antwerp, nda), mais aussi par les brutalités policières qui ont eu lieu par la suite", continue le Beerschot. La police est accusée par le club du Kiel d'avoir "battu et maltraité" un ou plusieurs individus ne présentant "plus aucun danger".

En conséquence, le Beerschot a décidé de porter plainte à ce sujet à l'encontre des autorités policières en charge : Nous avons désormais décidé, à la fois en tant que club et au nom du président Francis Vrancken, de porter plainte auprès de la Commission P et du contrôle interne ainsi qu'auprès du juge d'instruction. [Nous désapprouvons] toute forme de violence mais [souhaitons] que ceux qui ont l'exclusivité d'utiliser la violence pour assurer notre sécurité le fassent conformément aux règles". Selon le Beerschot, la proportionnalité de la réaction par la police n'a pas été respectée. "Le Beerschot et son président insisteront donc sur une enquête approfondie et auront toute confiance dans les autorités judiciaires".