Orel Mangala et Stuttgart s'offrent Wolfsburg, Aster Vranckx sort sur blessure

Nouveau couac pour Wolfsburg qui n'y arrive plus.

Quatre jours après son élimination en Ligue des Champions, le VFL Wolfsburg accueillait le VfB Stuttgart dans son antre. Une rencontre de Bundesliga à laquelle ont participé cinq joueurs belges: Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vrancks étaient titulaires avec les Loups, comme Orel Mangala du côté de Stuttgart, tandis que Dodi Lukebakio a participé à la première demi-heure.

Mais Aster Vranckx ne sera resté qu'une vingtaine de minutes sur le terrain. Blessé le jeune Belge a cédé sa place à Josuha Guilavogui. Le début d'une soirée cauchemardesque pour Wolfsburg. Quatre minutes plus tard, Mavropanos ouvrait le score pour les visiteurs. Le deuxième but tombera à l'heure de jeu, des oeuvres de Philipp Förster.

Et si Marmoush ratera l'occasion de faire 0-3 sur penalty, il n'en fallait pas plus pour faire tomber les Loups. Une victoire précieuse pour Mangala et ses équipiers qui s'extirpent de la zone rouge (15e, 17 points). Les ennuis continuent en revanche pour Wolfsburg, désormais dixième de Bundesliga avec 20 unités.