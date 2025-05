"Je me sens prêt à être entraîneur principal" : Igor de Camargo se confie sur son futur et ses deux saisons au RWDM

Toujours en formation pour obtenir une Licence Pro, Igor de Camargo semble désormais prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière, que ce soit au RWDM ou dans une autre équipe. Le Belgo-Brésilien a décidé de se confier.

La saison du RWDM ne s'est pas bien terminée. Et c'est le moins que l'on puisse dire : alors que les Molenbeekois avaient tout en main pour monter à trois journées de la fin, une série de mauvais résultats les a contraints à dire adieu au rêve de faire leur retour dans l'élite du football belge. Sur le banc de cette équipe pour les derniers matchs figurait un certain Igor De Camargo.

L'entraîneur assistant est logiquement déçu de la fin de saison du club molenbeekois. "C’est vrai. Pour le club, c’est vraiment dommage," pointe-t-il au micro de Sudinfo. "Mais je le répète, individuellement, ce que j’ai vécu est, sur le plan de l’apprentissage, quelque chose de formidable, avec une pression négative lors de la saison 2023-2024 et une pression positive lors de l’exercice 2024-2025, ce qui change vraiment la donne."

Après deux années dans le club bruxellois, De Camargo fait un bilan : "J’ai pris une tonne d’expérience. Je suis quelqu’un qui apprend très vite. Mon but, c’était de grandir comme entraîneur, après avoir longtemps fréquenté le vestiaire d’en face, celui des joueurs, qui n’a rien à voir avec l’autre."

Le Belgo-Brésilien explique avoir déjà trouvé l'une des clés dans son rôle de coach : "Il faut savoir parler avec les joueurs. C’est l’une des clés essentielles dans le foot d’aujourd’hui. On reste des humains. Sur ce plan-là, je pense que parfois, la façon de communiquer n’a pas été la meilleure."

Son objectif est d'être entraîneur principal : "Moi, je me sens prêt à être T1, après toutes ces années d’expérience, avec mon vécu dans le foot. Mon objectif, c’est de devenir un jour T1, parce que tout le monde sait que le football est ma passion et que vivre mon nouveau métier chaque jour est quelque chose de magique."

Le départ de Yannick Ferrera

Le natif de Porto Feliz a également évoqué le départ de Yannick Ferrera. Comprend-il ce limogeage ? "Yannick (Ferrera) a créé quelque chose de fort au niveau de l’entente entre les joueurs et de l’ambiance de travail dans le staff. C’était superbe. […] J’ai vécu tout ça de près et ce sont des choix qui ont été faits qu’il faut respecter. Ce qui n’empêche chacun d’avoir son opinion et sa vision des choses."