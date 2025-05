Annoncé comme "le nouveau Messi", Ansu Fati est désormais sur le point de quitter Barcelone pour rejoindre la Ligue 1

L'avenir d'Ansu Fati s'annonce incertain, avec le mercato estival qui se profile. Le jeune produit du FC Barcelone pourrait bien rejoindre l'AS Monaco.

Selon Mundo Deportivo, le club français aurait déjà franchi les premières étapes pour attirer l'attaquant de 22 ans à Monaco. Fati, autrefois perçu comme le successeur naturel de Messi, a complètement disparu des radars sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick.

Avec seulement 298 minutes de jeu en 11 matchs, il se retrouve désormais relégué à une place de troisième ou quatrième choix au Barça. Son salaire exorbitant, qui pourrait atteindre 15 millions d'euros par an d'ici 2027, en fait également un fardeau financier pour la direction du club.

L'AS Monaco n'est pas un petit prétendant dans cette course. Le club d'Adi Hütter a terminé à la troisième place de Ligue 1 et disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Cette perspective sportive est particulièrement séduisante pour Fati, qui cherche à remettre sa carrière sur les rails. Le Barça espère une vente permanente et demanderait environ 26 millions de dollars pour son attaquant.

Joan Laporta et Deco ont déjà publiquement fait savoir que Fati devait chercher du temps de jeu ailleurs. Même si le joueur nourrit encore de l'espoir de réussir au Barça, son entourage est conscient que c'est probablement en dehors de Barcelone qu'il pourra véritablement retrouver du temps de jeu.

Les plans sportifs de Monaco pourraient être exactement ce dont Fati a besoin : un environnement stable, un rôle clair dans le onze titulaire, et des matchs européens où il pourrait s'imposer. La Ligue 1 offre aussi un terrain de jeu physique et tactique propice à son retour en force.