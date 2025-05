Véritable icône du club, il fera ses adieux ce week-end, mais... restera avec les Diables Rouges !

Ce dimanche, le KRC Genk fera ses adieux à une légende du club. Le match à domicile contre Anderlecht sera la 1 368e et dernière rencontre de Guy Martens en tant qu'entraîneur des gardiens des Limbourgeois, d'après HBvL.

Après plus de trente ans de bons et loyaux services, Guy Martens met un terme à son rôle de coach des gardiens au KRC Genk, mais il n’a pas encore tourné la page du football. Il continuera à travailler avec les Diables Rouges jusqu’au moins la Coupe du Monde 2026.

Ce dimanche, Martens vivra un moment émouvant. Alors qu’il foulera pour la dernière fois le terrain de Genk à l’occasion d’un échauffement des gardiens vers 17h45, ce sera pour sa dernière en tant qu’entraîneur des gardiens du club. Sa famille sera présente pour partager cet instant avec lui. "Je suis reconnaissant d’avoir pu clore cette étape à ma manière", a déclaré Martens au HBvL. "Après toutes ces années, c’est satisfaisant de pouvoir transmettre le flambeau de manière réfléchie."

Ce flambeau sera repris par Steven Frederix, qui deviendra le nouvel entraîneur des gardiens de Genk la saison prochaine. Cependant, Martens restera impliqué pendant cette phase de transition. "Nous commencerons la saison prochaine avec deux entraîneurs de gardiens. Steven prendra un rôle plus important sur le terrain, mais nous partagerons les entraînements, les analyses et la vision. Cela lui permettra de se développer sereinement. Notre philosophie commune garantira une continuité, notamment au sein de l’académie des jeunes."



Parallèlement, Martens souhaite profiter de ce temps libéré pour se plonger dans le scouting et les échanges internationaux. Il a reçu plusieurs invitations de grands clubs ces dernières années et souhaite désormais y répondre.

En plus de son rôle de mentor à Genk, Martens restera actif avec la sélection nationale belge. Lors de la dernière période internationale, il avait temporairement pris en charge la fonction d’entraîneur des gardiens. Le sélectionneur Rudi Garcia, impressionné, a souhaité le conserver définitivement au sein du staff. Martens supervisera également les entraîneurs des gardiens des équipes nationales de jeunes.

"Ce rôle plus large m’intéresse énormément", conclut Martens. "Grâce à une collaboration structurée, nous pourrons mieux suivre et encadrer les jeunes talents, en les guidant vers l’équipe A. Le travail avec les Diables Rouges est d’un professionnalisme hors pair. Cela me donne une nouvelle énergie pour apporter ma contribution au football belge de manière différente."