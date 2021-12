Torrente était clairement agacé par la "décision Holzhauser" : "Ce n'est pas un défenseur, on ne l'aurait jamais posté là !"

Le sujet de discussion hier soir au Kiel : qui diable avait décidé de faire jouer Raphael Holzhauser comme une sorte de libéro ? Plusieurs joueurs tels que Bourdin et Vanhamel ont admis que ce sont les joueurs qui ont décidé cela. Javier Torrente était clairement agacé par cette affaire.

Il y avait une idée derrière tout ça, mais l'exécution laissait à désirer. A en juger par les propos de Torrente, il n'était pas tout à fait d'accord. L'entraîneur argentin s'est tout de même décarcassé pour donner une explication. "Rapha n'a pas touché de ballon dans sa position derrière les attaquants. Il y avait beaucoup de pression dans cette zone. S'il ne reçoit pas de ballons, il n'est pas productif. Et comme cela arrive dans beaucoup d'équipes, il se retrouve ensuite entre les deux défenseurs centraux pour construire."

Il voulait couvrir un bon attaquant et quand ce ne sont pas vos qualités, cela arrive...

Le problème est que Holzhauser a commencé à jouer comme un vrai défenseur. "S'il descend aussi bas, il aura moins de pression à gérer. Il y est moins dangereux et pour l'adversaire, c'est aussi une position qui n'est pas vraiment importante. Là-bas, on a beaucoup de liberté sans pouvoir être dangereux. Mais il n'est pas un défenseur, il le sait aussi. C'est aussi la raison pour laquelle il a été exclu. Il voulait aller couvrir un bon attaquant et si ce n'est pas vos qualités, ceci arrive... Il est évident qu'on ne le mettrait jamais là. Il n'est pas fort en duel, il n'a pas de vitesse... Il n'est pas un défenseur central ! J'espère que cela conclut la discussion."