L'Union va profiter de la trêve hivernale : "Nous devons nous réinventer"

Sur le plan offensif, les choses vont moins bien pour l'Union SG ces dernières semaines. Heureusement, ils peuvent encore compter sur leur solide organisation. Mais il faudra profiter de la trêve hivernale pour trouver d'autres solutions.

"Nous devrons nous réinventer", a acquiescé le gardien de but Anthony Moris. "Les équipes nous connaissent maintenant et jouent sur nos forces. Ils neutralisent nos attaquants et jouent en bloc bas pour laisser le moins d'espace possible. Nous devrons trouver une solution à ce problème. Félicitations à nos attaquants, car ils font un travail incroyable et reviennent bien défendre. Si vous voyez comment Mitoma et Lapoussin se battent..."

La défense est en effet bonne. Et quand quelque chose arrive, ils peuvent compter sur Moris. Comme le super sauvetage qu'il a fait sur la tête de Tissoudali. On dirait qu'il doit en sortir un de sa manche à chaque match. "C'est pour ça qu'on me paie", a-t-il expliqué en rigolant. "Je suis heureux de contribuer au succès de cette équipe."