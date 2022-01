Nouveau licenciement de Fatih Terim au Galatasaray

Fatih Terim n'est plus l'entraîneur de Galatasaray. Le légendaire entraîneur turc a été limogé, après ce qui était son 4e passage au club.

Fatih Terim (68 ans) avait repris les rênes du Galatasaray en 2017, revenant à la tête du club stambouliote pour la quatrième fois de sa carrière et remportant au passage deux titres de champion de Turquie en 2018 et 2019. Mais les résultats de cette saison sont insuffisants, le Galatasaray n'étant que 12e au classement avec déjà 7 défaites à son actif.

Ce samedi, le Gala s'est incliné à domicile contre Giresunspor, 14e. La défaite de trop : comme en 2013 et 2004, Fatih Terim a été licencié. Son statut est cependant cimenté chez les Sang & Or avec en tout 8 titres de champion de Turquie et une Coupe de l'UEFA en 2000.