Antwerp-Charleroi: première pour Bayo, Van Cleemput de retour, duel particulier pour Dessoleil

Le Sporting de Charleroi reprend la compétition sur la pelouse de l'Antwerp, ce dimanche après-midi. Un duel entre deux candidats au top 4: les Anversois pointent à la quatrième place, les Zèbres sont cinquièmes, avec deux unités de retard sur leur adversaire du jour.

Et Edward Still a dû composer avec les absences au moment de coucher son onze sur papier. Hervé Koffi et Adem Zorgane sont partis à la CAN: ce sont deux titulaires habituels qui manquent à l'appel au Bosuil, ce dimanche.

Plusieurs nouveaux venus ont donc déjà droit à leur première titularisation avec le Sporting. Bingourou Kamara prend place entre les perches, tandis que Vakoun Bayo s'installe à la pointe de l'attaque. Jules Van Cleemput effectue pour sa part son retour dans l'arrière-garde. Dans l'entrejeu, Edward Still a opté pour un quatuor composé de Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra et Anass Zaroury.

L'Antwerp avec Dorian Dessoleil

Côté anversois, l'attraction est la titularisation de Dorian Dessoleil. L'ancien capitaine du Sporting de Charleroi n'a plus joué depuis le 16 octobre en championnat, mais retrouve une place dans le onze de base au moment d'accueillir son ancien club.

Radja Nainggolan enfile le brassard de capitaine et sera accompagné par Yusuf et Verstraete dans l'entrejeu, Michel-Ange Balikwisha et Manuel Benson sont alignés en soutien de l'attaquant de pointe, Michael Frey.