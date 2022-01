L'Antwerp se fait peur mais s'impose à Ostende

Menés 1-0 dès l'entame du second acte, les Anversois ont bien réagi.

L'Antwerp s'est fait peur mais a assuré l'essentiel. En déplacement du côté d'Ostende, les Anversois se sont imposés 1-2 alors qu'ils étaient menés 1-0 en début de seconde période suite à un but de Medley.

Frey (61e) et Balikwisha (70e) ont permis au Great Old de prendre l'avance et de s'assurer les trois points. L'Antwerp compte désormais 40 points et s'empare de la troisième place au classement.