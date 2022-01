Un ancien du Standard annonce sa retraite à 34 ans

Il avait porté les couleurs du Standard de Liège de 2011 à 2013.

Maor Buzaglo (34 ans) : ce nom ne vous dit peut-être plus grand chose, car ce talentueux milieu offensif israélien n'avait pas vraiment été des plus impressionnant en Belgique. En 2011, il débarquait du Maccabi Tel Aviv pour 500.000 euros. En deux saisons en bord de Meuse, Buzaglo ne disputera que 31 matchs pour un but et 2 assists avec les Rouches. Il repartira ensuite librement à l'Hapoel Beer Sheva, où il réussira une superbe seconde partie de carrière (147 matchs, 42 buts, 39 assits).

Libre depuis l'été dernier, Buzaglo a annoncé la fin de sa carrière, qui aura été gâchée par les blessures.