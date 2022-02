Frank Arnesen attend beaucoup d'un autre ancien Anderlechtois : "Il revient plus fort"

Feyenoord a réussi à convaincre le défenseur de 25 ans et son club Manchester City.

Depuis son passage à Anderlecht, Philippe Sandler a eu peu d'occasions de jouer. Ce dernier a dû faire face à de nombreuses blessures et il a très peu joué à Troyes en début de saison.

Il a désormais rejoint Feyenoord où il espère enfin pouvoir se (re)lancer. Une arrivée également orchestrée par un autre ancien de la Maison Mauve, Frank Arnesen.

Le directeur technique actif aujourd'hui à Feyenoord se réjouit de l'arrivée de Sandler : "Philippe signe son retour chez lui aux Pays-Bas. Grâce à ses années passées à l'étranger, il revient plus fort physiquement et plus expérimenté. Nous espérons tirer un grand bénéfice mutuel de notre collaboration, lui en tant que joueur et nous en tant que club", a déclaré le DT sur le site internet des Rotterdammers.

Le club s'est bien renforcé cet hiver, afin de rester compétitif et de lutter pour le titre jusqu'au bout : "Nous avons dû nous montrer très concentrés et créatifs lors de ce Mercato pour savoir comment et à quels postes bien nous renforcer, en prenant en compte le court et le long terme. Le fait que nous ayons réussi à faire venir un pur défenseur central en renfort juste avant la date limite des transferts est une très bonne chose, cela nous rendra moins vulnérables dans cette ligne", termine Arnesen.

Feyenoord est actuellement troisième en Eredivisie et compte six points de moins que le leader Ajax. Le PSV est deuxième à quatre points.