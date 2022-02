🎥 Nouveau doublé pour Aleksandar Mitrovic meilleur buteur actuel : "C'est un gagnant, il est impitoyable"

Avec huit points d'avance sur son dauphin et un match en moins, Fulham file à toute vitesse vers la Premier League.

Les Cottagers ont pris le large en tête de la Championship grâce à leur victoire face à Millwall (3-0) avec un doublé d'Aleksandar Mitrovic.

L'ancien Anderlechtois trône en tête du classement des buteurs avec 30 réalisations, et a permis à Fulham de remporter sa cinquième victoire en six matches.

"Mitrovic est un gagnant, il est impitoyable. Il sait comment gagner des matchs et faire la différence dans les moments importants. C'est pour cela qu'il est aussi bon", a commenté Gary Rowett, l'entraîneur de Millwall au micro de BBC Sport.

