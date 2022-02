Rayane Bounida a 16 ans dans deux semaines : Anderlecht peut-il encore rêver ?

Anderlecht espère encore convaincre le jeune Rayane Bounida, qui aura 16 ans dans deux semaines, de signer son premier contrat professionnel ... mais ce sera difficile.

Anderlecht espère encore pouvoir convaincre sa jeune pépite Rayane Bounida, dont les dribbles enchantent Neerpede et les supporters, de signer un premier contrat professionnel, alors que l'âge légal de 16 ans approche. Dans les coulisses, il se murmure pourtant que Bounida aurait déjà un accord avec l'Ajax Amsterdam et que c'est une question de temps avant l'officialisation.

Bounida a depuis quitté l'agence Let's Play, liée jusqu'à sa nomination en tant que président d'Anderlecht à un certain Wouter Vandenhaute. C'est celui-ci qui, il y a quelques mois, annonçait dans le podcast MidMid que Bounida semblait avoir "filé entre les doigts" du RSCA. Les supporters avaient réagi virulemment à cette mauvaise nouvelle, mais ce n'était pas du bluff de la part de Vandenhaute.

Du côté de l'Ajax, on retrouve toujours, à 81 ans, un certain Urbain Haesaert, scout très réputé et très expérimenté, retourné en 2018 à Amsterdam où il avait déjà travaillé, découvrant des joueurs tels que Vermaelen, Vertonghen ou encore De Mul. Haesaert, qui avait travaillé de 2010 à 2018 au RSCA, balaie désormais pour l'Ajax les catégories d'âges dès les U13, et le talent d'un Rayane Bounida ne lui est évidemment pas étranger.

Côté Mauve & Blanc, on tentera peut-être dans les semaines à venir une dernière offensive, mais ne fera pas de folies pour autant, même si le RSCA est prêt à dépasser son plafond habituel concernant les jeunes talents pour un joueur comme Bounida. Difficile, cependant, de lutter face aux moyens de l'Ajax Amsterdam.